Jessica Jones | il 14 giugno la 3^ stagione | nessuna certezza sul ritorno di David Tennant

Krysten Ritter è il motivo per cui ci mancherà Jessica Jones : “Come vola il tempo quando ci si diverte”: sembra ieri che Krysten Ritten cominciava l’avventura come protagonista di Jessica Jones, adattamento Netflix dei fumetti Marvel. Era il 2015 e l’attrice aveva alle spalle una lunga e ricca carriera di cinema e tv, mai come protagonista e principalmente nel genere comedy. In questi quattro anni, l’ex Jane Margolis di Breaking Bad ha ricevuto la sua consacrazione ...

Il nostalgico trailer di Jessica Jones 3 - con la fine della serie si chiude anche l’era dei supereroi Marvel su Netflix (video) : "Tutti hanno la loro storia, con inizio, svolgimento e fine." Questo è lo slogan che introduce il trailer di Jessica Jones 3, ultima stagione della serie che chiude anche il sipario sull'universo dei supereroi Marvel su Netflix. La svogliata protagonista stavolta deve fare i conti con la sua reputazione. Accusata di essere un'imbrogliona e consapevole che non è un'eroina - e probabilmente non lo sarà mai - Jessica incontra uno psicopatico ...

Jessica Jones - ecco il trailer dell’ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=7DBKS2qH51I “Sei lo stesso un eroe se nessuno pensa che tu lo sia?“. È la domanda che Trish Walker rivolge alla sua amica nel trailer della terza stagione di Jessica Jones, che però ha una risposta in perfetta linea con la rude investigatrice che abbiamo imparato a conoscere in questi anni: “Non me ne frega niente di quello che pensa la gente“, risponde infatti la protagonista interpretata ...

Jessica Jones - ecco un teaser dell’ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=aFGm_E9UeBE Di tutti i cosiddetti Difensori di strada dell’universo seriale Marvel-Netflix l’ultima sopravvissuta è lei: Jessica Jones. L’investigatrice privata dalla forza sovraumana interpretata da Krysten Ritter, infatti, avrà il compito di portare a conclusione il progetto della piattaforma di streaming dedicato a questi eroi dei fumetti. Dopo la cancellazione di Daredevil, Iron Fist, Luke ...

Elenco serie tv in streaming : Jessica Jones 3 su Netflix a giugno : Elenco serie TV in streaming in Italia: le serie tv aggiunte su Netflix, Prime Video, Infinity, TimVision, e NowTV/Sky BoxSets, giorno per giornoElenco serie tv in streaming – I servizi streaming sono ormai entrati da tempo nel mercato italiano, proponendo svariate serie tv in streaming, e non solo, da quelle americane, agli originali europei, a quelle proprio italiane.In uno scenario in costante evoluzione, dove i servizi streaming ma ...

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...

Jessica Jones dal 14 giugno in streaming la terza e ultima stagione : Jessica Jones ultima stagione al via: la terza e conclusiva stagione dedicata all’eroina Marvel è disponibile su Netflix dal 14 giugno in streaming. Con le nuove puntate si chiude infatti la serie del tormentato personaggio interpretato da Krysten Ritter. A renderlo noto il profilo ufficiale su Tweeter con un post sibillino: “A volte nemmeno gli eroi possono salvarsi”. Il video in allegato sembra annunciare un terribile ...