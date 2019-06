Ivan Golunov | giornalista anticorruzione arrestato in Russia | “Ricoverato con sospetta

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) E’ statodalla polizia a Mosca con l’accusa di traffico di stupefacenti. Poche ore più tardi è stato ricoverato in ospedale dopo un malore con “diversi lividi sulla gabbia toracica” e “unacommozione cerebrale“, che farebbero pensare a un pestaggio. E’ accaduto a, reporter investigativo del quotidiano online Meduza di Riga noto per le sue inchieste sulla corruzione., 36 anni, è statonel centro della capitale russa il 6 giugno. Secondo la polizia, stava trasportando diversi pacchi contenenti 4 grammi di mefedrone, un farmaco stimolante sintetico; tre pacchetti e un pacco contenente una sostanza polverosa non meglio identificata sono stati inoltre trovati nella sua casa. Il cronista ha negato di aver mai visto le bustine sequestrata prima dell’intervento della polizia che ha in seguito rifiutato la sua ...

