Italia cala tris in Grecia e vede la qualificazione a Euro 2020

Europei Under 21 - Italia : i convocati di Di Biagio - fuori Calabria : convocati Italia- Gigi Di Biagio ha diramato la lista ufficiale dei convocati azzurri in vista dell’Europeo Under 21. Poche novità e una certezza: Calabria non sarà presente, causa infortunio. A centrocampo spazio per Barella e Zaniolo. Super attacco formato da Chiesa, Kean e Orsolini. Una bella corazzata pronta ad incidere il suo nome nella storia. […] L'articolo Europei Under 21, Italia: i convocati di Di Biagio, fuori Calabria ...

Italia Under 21 - i convocati di Di Biagio : fuori Calabria - presenti i big : Con un comunicato pubblicato sul sito della FIGC, sono stati resi noti i 23 convocati di Luigi Di Biagio per la fase finale dell’Europeo Under 21, che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Escluso il terzino del Milan Davide Calabria, che non recupera dall’infortunio. La squadra azzurra, che ha sostenuto questa mattina un test contro la Nazionale Under 19, si allenerà ancora domani e sabato mattina a Formello. Conclusa la prima ...

Golf – Verso la Ryder Cup 2022 : escalation di successi per l’Italia : L’escalation di successi del Golf italiano Verso la Ryder Cup 2022. Già 14 vittorie in campo internazionale nel 2019. Dai trionfi dei professionisti a quelli dei dilettanti Un’escalation di successi Verso l’edizione italiana della Ryder Cup 2022, l’unica competizione al mondo in cui l’Europa gioca unita sotto una sola bandiera. Quattordici trionfi in campo internazionale negli ultimi cinque mesi. Continua il momento d’oro del Golf ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Verona-Verona) : possibili scenari tattici. Roglic all’assalto del podio - scalatori in difesa : Tutto pronto questo pomeriggio per l’ultimo atto del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale per le strade di Verona di 17.0 km che incoronerà il vincitore e rappresenterà la degna conclusione di tre settimane intense ed appassionanti. Il percorso breve ma piuttosto impegnativo richiederà ai corridori uno sforzo supplementare dopo la durissima frazione di ieri e potrebbe ancora rimescolare qualcosa nella classifica generale. ...

Dieta Mima-Digiuno : in Calabria il primo campus Italiano ProLon : Si è conclusa la prima settimana di Dieta Mima Digiuno del Prof. Valter Longo realizzata in collaborazione con la ProLon. Il gruppo di pazienti provenienti da tutta Italia ha alloggiato dal 25 Maggio al 1 Giugno presso il Resort Torre S.Antonio che si trova sulla spiaggia a Santa Caterina dello Ionio. Il resort insiste intorno alla bellissima Torre Sant’Antonio, che è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte di un ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone ha vinto la maglia azzurra! Miglior scalatore - un Italiano trionfa dopo 4 anni : Giulio Ciccone ha conquistato matematicamente la maglia azzurra al Giro d’Italia 2019, il 24enne comanda la classifica riservata ai Migliori scalatori con 229 punti ed è irraggiungibile dal più immediato inseguitore (l’ecuadoregno Richard Carapaz è a quota 66). L’alfiere della Trek-Segafredo, vincitore anche del tappone Lovere-Ponte di Legno che prevedeva l’ascesa del Mortirolo (è transitato per primo sulla Cima Pantani), ...

Giro d’Italia - 20ª tappa Feltre-Croce d’Aune : ultima chance per gli scalatori : Giro d’Italia alle battute finali, con la classifica generale che può ancora essere sconvolta dal tappone dolomitico. Nella 20ª tappa, in programma sabato 1° giugno, i corridori affronteranno ben 5 'Gran Premi della Montagna', tra i quali la nuova Cima Coppi di questa edizione, il Passo Manghen. Il percorso della 20ª tappa Tappone dolomitico da Feltre a Croce d’Aune con arrivo sul monte Avena, ultima salita di questa edizione del Giro d’Italia, ...

Giro d’Italia 2019 - diciannovesima tappa Treviso-San Martino di Castrozza : percorso - favoriti e altimetria. Arrivo in salita per passisti-scalatori : Dopo una giornata di relativa tranquillità per gli uomini di classifica, il Giro d’Italia 2019 si appresta ad aprire il trittico conclusivo che incoronerà il vincitore finale. Il primo appuntamento sarà la diciannovesima tappa che si concluderà con il penultimo Arrivo in salita e vedrà nuovamente protagonisti gli scalatori. Il percorso con partenza da Treviso e Arrivo a San Martino di Castrozza (151 km) si presenta decisamente movimentato e, ...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | In Francia e in Ungheria in testa Le Pen e Orban : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | In Grecia vincono i conservatori : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volando i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | Grecia : vincono i conservatori : Secondo i dati del Viminale siamo in linea con il precedente appuntamento, quello del 2014, quando alla stessa ora ai seggi era andato il 16,66%

Consumi - Italia spaccata in due : lombardi spendono più dei calabresi : Un'Italia sempre più spaccata. Sul fronte della spesa delle famiglie, il Paese resta a due velocità. lombardi spendo più dei calabresi

Le infezioni da HIV in Italia non calano - soprattutto nei giovani : Si svolgerà da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno, a Milano, l’11° edizione del Congresso ICAR, Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, il punto di riferimento per la comunità scientifica nazionale in tema di HIV-AIDS, Epatiti, infezioni Sessualmente Trasmissibili e virali. ICAR è organizzata sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e ...

ŠKODA SCALA al debutto sul mercato Italiano : La nuova berlina ŠKODA SCALA è pronta per il debutto sul mercato italiano, con un porte aperte presso tutta la rete dei concessionari italiani in programma i prossimi 25 e 26 maggio. Il nuovo modello segna un momento fondamentale nello sviluppo del brand, portando in un importante segmento di mercato contenuti ai vertici della categoria […] L'articolo ŠKODA SCALA al debutto sul mercato italiano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...