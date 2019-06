Italia | Bonucci | “Migliorare ancora” | Jorginho | “Sarri via…”

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019)travolgente, successo per 0-3 in Grecia. Al termine del match, le parole diai microfoni della Rai.– “Cosa ci chiede Mancini? Di giocare e fare bene. C’è equilibrio e lavoro di squadra, nel calcio di oggi se difendi in undici è un vantaggio, pressiamo tutti, anche gli attaccanti lo fanno. Sarri via dal Chelsea? Non so che scelta farà, io per ora penso solo alla Nazionale“.– “Abbiamo fatto bene per poco più di un’ora di gioco ma bisogna farlo per tutta la gara. E’ giusto che Mancini lo faccia notare, non si possono fare due errori in 20 minuti dopo che per un’ora non hai concesso nulla. Ma è da questi errori che si cresce. Io attaccante? Ho iniziato in quel ruolo da piccolo, poi mi sono spostato sempre più dietro“.L'articolo: “Migliorare ancora”, ...

