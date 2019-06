Il mondo del calcio sempre più… rosa | la Fifa impegna 500 milioni di dollari nel settore

Grottole - 280.000 domande da tutto il mondo per andare a vivere nel piccolo borgo della Basilicata [FOTO] : Grottole, il piccolo borgo che accoglie 300 residenti e 600 case inabitate in Basilicata, è pronto a dare il benvenuto ai 5 volontari selezionati da Airbnb per diventare residenti temporanei come parte dell’iniziativa “Italian Sabbatical”. Il progetto, organizzato in collaborazione con la onlus “Wonder Grottole”, punta a “rivitalizzare il borgo che rischia di sparire”. Grottole si trova a soli 20 minuti da Matera e i 5 volontari selezionati ...

Lutto nel mondo del calcio - ucciso l’ex portiere siriano al-Sarout [DETTAGLI] : E’ morto a 27 anni a causa delle ferite riportate ieri in battaglia Abdel-Baset al-Sarout, promessa del calcio siriano e portiere della nazionale giovanile che si era unito ai ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad. Lo ha annunciato all’agenzia ‘Dpa’ Mostafa Maarati, il portavoce di Jaysh al-Izza, il gruppo ribelle affiliato all’Esercito siriano libero (Esl) in cui al-Sarout militava. L’ex ...

Mountain bike - Coppa del mondo Leogang 2019 : Greg Minnaar e Tracey Hannah i migliori nelle qualifiche : Si è aperta oggi a Leogang (Austria) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike downhill. Nella prima giornata di gare si sono svolte le qualificazioni, mentre domani andranno in scena le finali. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla gara maschile, dove il sudafricano Greg Minnaar realizza il miglior tempo in 3:19.444. Il 37enne, tre volte campione del Mondo, torna a brillare in questa run, ...

Lexie Alford - a 21 anni ha visitato tutti i 196 Paesi della Terra : “Nel mondo c’è più bene che male” [FOTO] : Il 31 maggio 2019, Lexie Alford, 21enne americana, ha messo piede in Corea del Nord, gettando le basi per diventare la persona più giovane a viaggiare in ogni Paese della Terra. Il suo obiettivo è battere il Guinness World Record di James Asquith, che ha ottenuto il titolo nel 2013 all’età di 24 anni e unirsi ad altri viaggiatori, come Cassie de Pecol, che ha battuto il Guinnes World Record per essere stata la donna più veloce a visitare ogni ...

Amici - Maria De Filippi stravolge tutto : un gigante del mondo Mediaset nuovo professore - chi fanno fuori : A breve cominceranno i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, che giungerà alla sua diciannovesima edizione consecutiva, e intanto sono emerse le prime anticipazioni tv. Secondo quanto è stato riportato da 361 magazine, l'opinionista Alfonso Signor

Grande successo di Orsomarso in Blu - l’evento che parla del mondo dell’autismo : È stato un vero successo l’incontro annuale di “Orsomarso in Blu, non solo il 2 aprile”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale

A qualcuno piace caldo : i 5 peperoncini più piccanti del mondo : Siete amanti del peperoncino? Ecco la classifica più hot del momento! Avrete il coraggio di assaggiarli?

Mountain bike - Coppa del mondo Leogang : occhi puntati sulla nostra Veronika Widmann : Siamo giunti al terzo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. Lasciata la terra scozzese, i più forti bikers a livello internazionale sono pronti a sfidarsi sul percorso austriaco di Leogang. Nella giornata di domani sabato 8 giugno, alle ore 14, andranno in scena le qualifiche; mentre domenica 9 le gare prenderanno il via alle ore 13.30. Partendo dal settore maschile, il detentore della Coppa del Mondo Amaury ...

Vela - Finali Coppa del mondo Marsiglia 2019 : Bissaro/Frascari in testa nei Nacra 17 prima della Medal Race - Italia protagonista anche negli RS : X : Restano soltanto due giornate alla conclusione delle Finali della Coppa del Mondo 2018-2019, appuntamento che chiude il massimo circuito velistico internazionale e che accoglie a Marsiglia, in Francia, le stelle della disciplina nelle dieci categorie del programma olimpico. Nel quarto giorno un vento regolare ha permesso il regolare svolgimento della sessione mattutina, ma la brezza è scesa nel pomeriggio costringendo l’organizzazione a ...

Rihanna è l’artista più ricca del mondo. Il premio? Una vacanza romantica a Capri : Rihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriC’è da festeggiare. Rihanna è appena diventata l’artista donna più ricca del mondo, con un patrimonio di 600 milioni di dollari (più in alto di Madonna, Céline Dion e Beyoncé). Il suo segreto? La grande ambizione artistica e il duro lavoro. Al mondo della musica, e sporadicamente a quello del cinema, ha aggiunto un ...

Alitalia - da record : nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo : Con l’87,9% dei voli atterrati in orario, Alitalia si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo nei primi cinque mesi del 2019. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’anno Alitalia si è ...

Alitalia - da record : nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo : Con l’87,9% dei voli atterrati in orario, Alitalia si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo nei primi cinque mesi del 2019. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’anno Alitalia si è ...

Lesbiche picchiate e derubate dal branco a Londra : la foto-denuncia fa il giro del mondo : La foto che ritrae Melania e Chris con i volti coperti di sangue sta facendo il giro del mondo. A ridurle così sarebbe stato un gruppo di bulli su un bus di Londra. Un'aggressione omofoba,...

Nuoto di fondo - Coppa del mondo Setubal 2019 : Arianna Bridi e Rachele Bridi frecce tricolori nelle acque lusitane : Rachele Bruni ed Arianna Bridi sono pronte a lanciare la sfida in vista del terzo appuntamento delle World Series di Nuoto di fondo a Setubal. Nel bacino del Albarquel Urban Park, non facile da affrontare per le onde alte. le nostre portacolori vorranno recitare un ruolo da protagoniste e centrare, se possibile, il podio. La tappa cade in un periodo non semplice, visto che l’obiettivo vero e proprio sono i Mondiali 2019 in Corea del Sud, ...