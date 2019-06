I 10 gadget indispensabili per chi ama fare snorkeling

wired

(Di sabato 8 giugno 2019) La bellezza dei fondali marini è qualcosa che solo chi praticae immersioni subacquee può davvero capire. In occasione della giornata mondiale degli oceani dell’8 giugno, abbiamo raccolto 10 accessori tecnologici e innovativi perfetti per rendere le vostre avventure acquatiche degne di Steve Zisou. O di Jacques Cousteau. C’è la maschera panoramica con lente piatta per dire finalmente addio alla fastidiosa sensazione di vertigini causata dalla lente curva tradizionale. E ci sono le pinne ultraleggere per nuotare velocissimi, dando paglia ai delfini insomma. Dal drone che si immerge fino a oltre 100 metri di profondità allo scooter subacqueo, il mercato pullula di chicche tech per chi ama godersi il mare nel vero senso del termine. Sfogliate la gallery in alto per scoprire la top ten degli accessori che non possono mancare nel bagaglio del veroaddict. ...