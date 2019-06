Guai | amori e Oscar di Vittorio Cecchi Gori | Sono pacificato e glorifico il

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Pedro Armocida Il produttore si racconta alla fine delle riprese del documentario «Di vizi e di virtù» «Questa è la casa del Sorpasso». In che senso? «Mio padre l'ha comprata dopo il successo di quel film». Ci troviamo a casa di: «Citornato da poco a viverci, prima non volevo, ma ora ho glorificato tutto il passato. Ogni tanto vedo spuntare mio padre e mia madre... La verità è che mi sento sempre più figlio che padre», confida ora a 77 anni in mezzo alle tantissime foto del padre Mario. Dalla terrazza panoramica, attico e superattico, di via dei Monti Parioli, forse la strada più esclusiva della Capitale, si vede tutta Roma, con in omaggio pure la Cupola di San Pietro. Sul grande tavolo del salone tre statuette dell'vengono usate come centro di una tavola ricolma di tartine variopinte. Nel salone accanto, una parete intera ospita un numero ...

