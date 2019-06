Greenpeace | “Un’onda blu si solleva in tutto il mondo per la tutela degli oceani”

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Un’onda umana ha attraversato, oggi, oltre 23 Paesi delper chiedere ladei nostri mari. Da Roma a Londra, da Santiago a Johannesburg in occasione della Giornata MondialeOceani, centinaia di persone, tra cui volontari e attivisti di, dipinte di blu hanno chiesto ai governi diilun accordo globale per la creazione di una rete di santuari che protegga il 30 per centooceani entro il 2030. Mentre un’onda blu si alzava davanti al Colosseo a Roma, le strade di Dakar, in Senegal, venivano invase da un vero e proprio mare di persone in blu. A Istanbul i bambini si sono riuniti per mandare il loro messaggio per laoceani, mentre dal tempio Wat Suthat a Bangkok fino alla moschea Hassan II a Casablanca, le persone si sono mobilitate per chiedere una rete di santuari marini. Dalla spiaggia della Giannella a Orbetello (GR),...

