Greenpeace: onda blu per tutela Oceani

In occasione della Giornata mondiale degli, un'blu umana ha attraversato 23 Paesi nel mondo per chiedere ladei mari. Molte le persone vestite di blu, tra cui attivisti di, da Roma a Londra,da Santiago a Johannesburg,chiedono a governi di tutto il mondo un accordo globale per una rete di "santuari" che protegga il 30% deglientro il 2030. Intanto,termina all'Argentario il tour di"MayDay Sos Plastica", che ha monitorato l'inquinamento da plastica nei nostri mari.(Di sabato 8 giugno 2019)