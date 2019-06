Grecia-Italia | probabili formazioni | quote | pronostico e dove vederla

Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 8 giugno si gioca Grecia-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Atene va in scena lo scontro diretto tra le prime due della classe, l’incontro assumerà già una certa valenza nella corsa verso il primo posto del gruppo J: gli azzurri sono in testa al girone a punteggio pieno dopo i successi maturati contro Finlandia e Liechtenstein, gli ellenici inseguono a due lunghezze ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Grecia-Italia. Roberto Mancini : “Siamo l’Italia - dobbiamo giocare per vincere” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera affronterà la Grecia in un match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Atene con l’obiettivo di vincere per allungare in testa al girone, il CT Roberto Mancini è convinto delle potenzialità dei suoi ragazzi e ha analizzato la situazione a 24 ore dal fischio d’inizio: “Ho visto tutti abbastanza bene in allenamento, stiamo ...

Italia - Mancini non si fida della Grecia : “giochiamo per vincere - mai più fuori dai Mondiali” : “È una gara difficile, giochiamo contro una squadra molto tecnica. La Grecia ha cambiato la qualità del gioco negli ultimi mesi”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista della gara per le qualificazioni a Euro 2020. “Ci saranno dei momenti di difficoltà, dobbiamo saperci difendere -aggiunge l’allenatore jesino in conferenza stampa-. Oltre ad attaccare bisogna difendere, la ...

Grecia-Italia - qualificazioni Europei calcio 2020 : le quote dei bookmakers per le sconfitte. Azzurri favoriti per la vittoria : L’Italia è pronta per affrontare la Grecia nel match di qualificazione agli Europei 2020 di calcio, gli Azzurri scenderanno in campo sabato 8 giugno ad Atene per affrontare l’ostica compagine ellenica in un incontro fondamentale nella corsa verso la prossima rassegna continentale: i ragazzi del CT Roberto Mancini sono in testa al girone a punteggio pieno e vantano due punti di margine sugli avversari di giornata, un successo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia vola in Grecia - obiettivo restare a punteggio pieno : Terzo appuntamento per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020 per la Nazionale italiana nel Gruppo J: gli azzurri sono a punteggio pieno dopo le prime due partite, con 8 gol fatti e zero subiti. L’obiettivo è ovviamente quello di riuscire nuovamente a timbrare il cartellino e restare in vetta evitando sorprese scomode, anche se, almeno sulla carta, il pass per la prossima manifestazione continentale appare scontato per la squadra ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i precedenti tra Italia e Grecia : Sabato ad Atene l’Italia affronterà la Grecia nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri si trovano in testa al Gruppo J dopo le vittorie con Finlandia e Liechtenstein e proveranno a fare risultato per mantenersi al comando della classifica. Sono 10 i precedenti tra le due squadre, che si sono affrontate tre volte in Coppa del Mondo e le restanti sette in partite amichevoli. La gara di sabato sarà quindi ...

