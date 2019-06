Grecia-Italia | Mancini | “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo migliorare”

L’Italia di Mancini fa un passo verso gli Europei - convincente vittoria 3-0 in Grecia : La squadra di Mancini convince e domina anche in Grecia e adesso ha 5 punti di vantaggio sulle terze, i gol firmati da Barella, Insigne e Bonucci

Giovane e bella - è un’Italia da sogno : batosta ‘olimpica’ alla Grecia e primo posto nel girone : L’Italia liquida la Grecia con un netto 0-3 e blinda il primo posto nel girone J: Mancini schiera una squadra Giovane e grintosa, ma che fa della qualità la sua arma in più Percorso netto per l’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurri hanno raccolto 3 vittorie in altrettante partite, segnando 11 gol e mantenendo la porta inviolata. In attesa della sfida di martedì contro la Bosnia, l’Italia è scesa in ...