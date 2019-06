Grecia-Italia | adesso la squadra di Mancini fa sul serio | missione Europeo | le probabili

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019)si fa sulper l’, c’è unda conquistare, obiettivo che ladi Robertonon può assolutamente fallire dopo la debacle della mancata qualificazione ai Mondiali in Russia. L’va ad Atene in una trasferta che può essere considerata insidiosa ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tornare a casa con il bottino pieno. Idee abbastanza chiare per l’che in porta si affida a Sirigu, strepitoso con il Torino, nei ruoli di terzini Florenzi ed Emerson, centrali i bianconeri Bonucci e Chiellini, a centrocampo Verratti, Jorginho e Barella, tridente d’attacco formato da Chiesa, Quagliarella e Bernarnardeschi. Per lain campo l”no’ Manolas. Mondiali Under 20, boom boom Pinamonti: l’vola in semifinale, Mali koFORMAZIONI:(3-4-1-2): Vlachodimos; Manolas, ...

amnestyitalia : ?? Ultim'ora: la #Grecia fa un passo avanti contro la violenza sessuale! Ora lo #stupro è legalmente riconosciuto co… - RadioAirplay_it : #IceCream di @mikasounds è #OnAir in:Argentina-Belgio-Brasile-Bulgaria-Cina-Croazia-Estonia-Francia-Germania-Grecia… - davidealgebris : Governo del cambiamento : Italia paga come la Grecia per il debito a 5 anni ! Non era facile , ma i nostri Eroi ci… -