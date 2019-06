Gran caldo al sud | raggiunti i 38°C in Puglia | Calabria e Sicilia

Meteo : anticiclone sub-tropicale sempre piu' forte - Gran caldo oggi al sud! : Ormai possiamo dirlo : l'estate ora è realmente cominciata sull'Italia dopo una primavera davvero zoppicante. L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo con grande facilità sul Mediterraneo...

Caldo - temporali di calore e Grandine : drammatico conto dei danni nelle campagne : “L’arrivo della prima ondata di grande Caldo dell’anno non ha fermato i temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo aggravando il drammatico conto dei danni nelle campagne dove una pazza primavera rischia di far perdere un frutto su quattro“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli improvvisi temporali di calore con grandinate che accompagnano l’arrivo dell’anticiclone africano. “Sul ...

Giro d’Italia 2019 : le previsioni meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Il “Grande” caldo e la sindrome dell’occhio secco : prevenzione e diagnosi : La sindrome dell’occhio secco è una patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “tra i più sottovalutati disturbi della società moderna”: in Italia colpisce il 90% delle donne in menopausa e il 25% della popolazione over 50. Tra le molte cause vi è il drastico cambiamento delle condizioni climatiche del globo. Le ondate di calore, la siccità ormai quasi perenne, la desertificazione di aree sempre più prossime alla città ...

Meteo da record in Finlandia : Gran caldo nella città di Babbo Natale : Rovaniemi è una città finlandese conosciutissima in tutto il mondo quale la "città di Babbo Natale"; si trova a circa 4 km a sud del circolo polare artico, e presenta quindi un clima molto freddo da ...

Italia spaccata in due per il 25 aprile : piogge e grandine al Nord e Gran caldo al Sud : Per il 25 aprile, l'Italia sarà spaccata a metà, contesa tra sole e pioggia. In questo giovedì di festa, la Penisola sarà attraversata da tempo incerto. Infatti è proprio per questa giornata che la bassa pressione in arrivo dal Nord Atlantico, insieme a correnti instabili, porterà con sé il rischio di piogge sull'Italia.Il tempo potrebbe peggiorare su Alpi e Prealpi già dal mattino, fino a ...

Meteo - Pasqua con lo scirocco : Gran caldo al Nord - ma Matera e Catanzaro sono le città più fredde d’Europa! : Pasqua dai due volti per lo scirocco sull’Italia: ha fatto decisamente caldo al Nord e nelle Regioni tirreniche, molto più freddo nelle aree adriatiche e joniche dove il vento umido ha soffiato dal mare. Matera e Catanzaro, con una massima di appena +15°C, sono state addirittura le città più fredde d’Europa, in una Pasqua molto calda in tutto il continente. Andiamo con ordine e vediamo i dati dell’Italia. Ecco le massime ...

Previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta : sabato santo esplode il Gran caldo - poi torna l'instabilità : ROMA. Dal caldo al freddo e viceversa: il meteo degli estremi non dà tregua. Dopo una parentesi quasi invernale con una domenica di maltempo, ecco una vera esplosione di caldo che caratterizzerà la ...