Google | dipendente si dimette per ' ritorsioni' | aveva denunciato discriminazioni

(Di sabato 8 giugno 2019) Nuovi mal di pancia a Mountain View. Claire Stapleton lascia dopo avere partecipato al walkout di novembre scorso: insieme a una decina di colleghialzato la voce contro le molestie sessuali

