GolfSixes – Vittoria alla Thailandia | quarto posto per l’Italia

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019): vince la, quarta l’Italia. Gli asiatici hanno battuto in finale l’Inghilterra. Al terzola Spagna(Edoardo Molinari-Lorenzo Gagli) ha ottenuto un belnel, torneo innovativo dell’European Tour disputato all’Oitavos Dunes, a Cascais in Portogallo. La gara, svoltasi su match play di sei buche, è stata vinta d(Thongchai Jaidee/Phachara Khongwatmai) che in finale ha superato nello spareggio (2-1) l’Inghilterra di Tom Lewis/Paul Waring. Nella finale per il terzogli azzurri hanno ceduto per 0-3Spagna (Jorge Campillo/Nacho Elvira) Nella prima giornata si è svolta la fase a gironi tra le 16 formazioni ammesse, divise in quattro gruppi (promosse le prime due di ciascuno).è giunta seconda nel “D” con cinque punti alle spalle della Spagna (p. 7) dopo aver superato la Danimarca (Joachim B. ...