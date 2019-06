Giovane e bella | è un’Italia da sogno | batosta ‘olimpica’ alla Grecia e primo posto nel

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) L’Italia liquida lacon un netto 0-3 e blinda ilnel Girone J: Mancini schiera una squadrae grintosa, ma che fa della qualità la sua arma in più Percorso netto per l’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurri hanno raccolto 3 vittorie in altrettante partite, segnando 11 gol e mantenendo la porta inviolata. In attesa della sfida di martedì contro la Bosnia, l’Italia è scesa in campo questa sera nella terza partita del Girone J in casa della, presso lo ‘Spiros Louis’ lo stadio Olimpico di Atene. Trasferta non semplicissima sulla carta, vista la qualità della squadra ellenica che schiera giocatori del calibro di Papastathopoulos (finalista di Europa League con l’Arsenal) e il centrale della Roma Manolas a blindare la difesa, mentre pecca un po’ di incisitività in attacco, con il solo ...

