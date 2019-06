Ginnastica artistica | Flanders Team Challenge 2019 | Italia seconda a 6 decimi dalla

Ginnastica artistica - Clara Colombo nella storia : prima italiana a gareggiare in NCAA! Università e gare negli States : Per la prima volta nella storia una ginnasta italiana parteciperà alla NCAA, il Campionato Universitario Statunitense: Clara Colombo sbarcherà negli States a partire dalla prossima stagione, diventando così un’autentica apripista per la nostra Polvere di Magnesio oltreoceano. L’atleta della Juventus Nova Melzo, reduce dal sesto posto in Serie A1 e in passato anche in Nazionale (ha partecipato a un Trofeo di Jesolo e ai Gymnix nel ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : le convocate dell’Italia - si ritorna in gara. Cinque azzurrine a Gent : Finalmente si ritorna in gara! Dopo oltre un mese di digiuno, eccezion fatta per il Campionato Nazionale di categoria, si tornerà a fare sul serio nel prossimo weekend con il Flanders Team Challenge. A Gent (Belgio) ben 21 Nazionali si daranno battaglia e ci sarà anche l’Italia con la sua squadra juniores, le azzurrine potranno utilizzare questo test in vista dei Mondiali di categoria in programma a fine mese: sabato 8 giugno spazio alle ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - c’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Cotroneo guida le ragazze : La FIG ha comunicato la lista degli atleti che parteciperanno ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno: si tratta della prima rassegna iridata dedicata ai giovani, potranno partecipare ragazze nate nel 2004-2005 e ragazzi del 2002-2003. L’Italia si affiderà a Micol Minotti (2004), Giulia Cotroneo (2004), Veronica Mandriota (2005) e Chiara Vincenzi (2005): un quartetto di ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia a Napoli con Mori - Ferlito e Rizzelli. Tridente da urlo - le convocate di Casella : Manca meno di un mese alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio, il capoluogo campano ospiterà questa kermesse multisportiva in piena estate: possono partecipare atleti provenienti da tutto il mondo, iscritti a un Ateneo e in rispetto ai limiti d’età previsti. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista nella competizione casalinga, si punterà a vincere il maggior numero possibile di medaglie e ...

Ginnastica artistica - World Challenge Cup 2019 : Salvatore Maresca terzo agli anelli a Koper : Salvatore Maresca ha conquistato il terzo posto agli anelli nella tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica artistica che è andata in scena a Koper (Slovenia). L’atleta della Ginnastica Salerno ha totalizzato 14.200 punti (5.9 il D Score) piazzandosi alle spalle dell’azero Nikita Simonov (14.450) e dell’egiziano Ali Zahran (14.350). Jacopo Gliozzi, invece, si è dovuto accontentare del settimo posto al cavallo con ...

Ginnastica artistica - l’Italia vince il Memorial Visconti. Lodadio e compagni battono la Turchia : L’Italia ha vinto il Memorial Visconti di Ginnastica artistica maschile, la nostra Nazionale si è imposta nella kermesse organizzata dalla Sampietrina Seveso e che è andata oggi in scena nella cittadina brianzola. Gli azzurri hanno totalizzato 249.100 punti battendo così la Turchia (246.600). Marco Lodadio, bronzo iridato e argento europeo agli anelli, ha totalizzato 15.050 sul suo attrezzo prediletto mentre nel concorso generale ...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani di Categoria 2019 : Sara Ricciardi vince tra le seniores - che show di Angela Andreoli. Risultati e podi : Al PalaCannizzaro di Aci Castello (in provincia di Catania) sono stati assegnati i titoli nel concorso generale dei Campionati Italiani di Categoria di Ginnastica artistica. Sara Ricciardi era la grande favorita per il successo tra le seniores (fascia 2) e l’atleta della Corpo Libero Gym Team Padova è riuscita a imporsi battendo Clara Colombo (Juventus Nova Melzo) e Caterina Vitale (Ionica Gym Catania): alla competizione erano assenti le ...

Ginnastica artistica - come sta Vanessa Ferrari? La strada verso il recupero : si risalta ad agosto - poi il sogno olimpico : Vanessa Ferrari sta proseguendo nel suo lavoro di riabilitazione dopo l’operazione eseguita poco più di un mese fa a Pavia. L’intervento ai piedi è andato per il meglio e l’obiettivo della Campionessa del Mondo 2006 è quello di continuare a inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma non deve assolutamente forzare i tempi, deve seguire una tabella di recupero ben precisa in modo da presentarsi in condizioni ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani di categoria 2019 : tutte le partecipanti - tante big azzurre per i tricolori : Nel weekend del 24-26 agosto si disputeranno i Campionati Italiani di categoria, a ospitare la competizione sarà la città di Aci Castello (in provincia di Catania). Si assegneranno cinque tricolori: due per le seniores e i tre delle varie fasce juniores, all’evento non parteciperanno le atlete di punta del nostro movimento per quanto riguarda la categoria seniores, presenti invece tante stelle under 16. In starting list figurano Irene ...

Ginnastica artistica - World Challenge Cup 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Osijek. Ci sono Cingolani e Principi : L’Italia della Ginnastica artistica torna in pedana a livello internazionale a oltre un mese di distanza dagli Europei di Stettino. Tre azzurri parteciperanno infatti alla seconda tappa della World Challenge Cup che andrà in scena a Osijek (Croazia) dal 23 al 26 maggio: Andrea Cingolani, Paolo Principi e Jacopo Gliozzi cercheranno di mettersi in mostra in questo appuntamento valido per il circuito minore a livello mondiale. Il programma è ...

Ginnastica artistica - arriva la moviola in campo : come funziona il giudice robot? Il sistema per avere i punteggi corretti : La Ginnastica artistica potrebbe presto avere ufficialmente la sua “moviola in campo”. Da più di un anno si sta parlando della tecnologia progettata dalla Fujitsu, l’azienda giapponese ha lavorato infatti per creare un sistema informatico che permetta di rendere più veritiera e vicina al reale la valutazione degli esercizi. Il cosiddetto “giudice robot” è stato presentato durante il recente Forum di Tokyo, vediamo ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani Allieve 2019 : risultati e classifiche - in luce le azzurre del futuro. Tutti i podi e le vincitrici : A Fermo si sono disputati i Campionati Italiani Allieve 2019 di Ginnastica artistica, il futuro della nostra Polvere di Magnesio si è messo in mostra: in pedana tutte le ragazze nate tra il 2007 e il 2010, qualcuna di loro vestirà sicuramente il body della Nazionale maggiore. Di seguito Tutti i podi e i risultati. Allieve 4 (CLASSE 2007) – Bellissima affermazione di Chiara Barzasi, l’atleta della Ginnastica Salerno si è imposta con ...