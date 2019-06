Giappone | il ministro Tria boccia i minibot | “Abbiamo già dato parere negativo” 

lastampa

(Di sabato 8 giugno 2019) Ildell’Economia Giovannipropositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro programma: il ministero dell’Economia ha girato unnegativo», afferma, a margine del G20 finanziario di Fukuoka....

ItalyinJPN : Riunione del Ministro Moavero con il Primo Ministro del Giappone, Abe Shinzo. Al centro del colloquio la connettivi… - alcinx : RT @MEF_GOV: #Agenda | Il ministro #Tria oggi e domani è a #Fukuoka, in #Giappone, per la Riunione dei ministri finanziari del #G20 ????????… - MEF_GOV : #Agenda | Il ministro #Tria oggi e domani è a #Fukuoka, in #Giappone, per la Riunione dei ministri finanziari del… -