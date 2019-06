Ghanese accusa cinque militari | Io aggredito e insultato da loro

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Federico Garau Il cameriere di una pizzeria di Bologna racconta di essere statodai soldati di Strade Sicure: "Dicevano che mi avrebbero fatto perdere il lavoroe che mi avrebbero spaccato la faccia" Un 29enneha denunciato di essere statoe picchiato dadell'esercito che sono impiegati nell'operazione "Strade sicure". Stando al suo racconto, ripreso poi dai quotidiani locali, l'aggressione sarebbe avvenuta nella pizzeria di Bologna, in cui lavora come cameriere, nella notte di venerdì. Secondo la denuncia fatta dall'immigrato, la lite sarebbe iniziata intorno alle due di notte nel locale di via Pietramellara, non lontano dalla stazione ferroviaria di Bologna. Qui il, un dipendente del locale, ha ripreso il gruppetto di soldati perché, avendo alzato il gomito, avevano iniziato a diventare molesti. Sarebbe stata immediata la ...