Gay Pride Roma 2019 | percorso | orari e programma della manifestazione

(Di sabato 8 giugno 2019) GayQuesto è il quarto weekend dell’Ondaorganizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie dima anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay: appuntamento ore 15 a PiazzaRepubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in PiazzaRepubblica acon l’Ondache quest’anno celebra i 50 anni dei moti di Stonewall – considerato l’atto di nascita del movimento per i diritti gay – e i 25 anni dalla prima parata avvenuta nella Capitale. 15 carri, incluso uno dell’ambasciata britannica sfileranno per la città di direzione Piazza Madonna di Loreto. Come per tutte le ricorrenze non possiamo limitarci a spegnere le candeline. Ladi quest’anno è infatti carica di significato ...

