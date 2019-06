Gay Pride | oggi cortei a Roma | Messina | Trieste | Pavia e Ancona

Ondata Gay Pride in 5 città italiane : 5.40 Quarto weekend dell'onda Pride,organizzata da Arcigay.Cortei a Roma, Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Nella capitale parteciperà anche un carro dell'ambasciata britannica. A Londra c'è stata un'aggressione su un bus a una coppia di ragazze lesbiche, picchiate da una gang. Il Gay Pride nel mese di giugno ricorda le rivolte di Stonewall del 1969 quando la polizia entrò nei bar frequentati da omosessuali aggredendoli. Ci fu una rivolta dei ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai Gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Grande festa a Roma : il Gay Pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...

Google in onore del Gay Pride/ "Il movimento LGBTQ nacque nei night club perché..." : Google in onore del Gay Pride: Doodle speciale oggi per i 50 anni di lotte del movimento LGBTQ. "nacque nei night club perché..."

Google in onore del Gay Pride/ Anche Taylor Swift celebra l'Orgoglio LGBT : Google in onore del Gay Pride: oggi Doodle speciale per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. E Taylor Swift lo celebra in concerto.

GOOGLE IN ONORE DEL Gay PRIDE/ Fu l'artista Gilbert Baker a scegliere l'arcobaleno : GOOGLE in ONORE del Gay PRIDE: oggi uno speciale Doodle per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. Ecco come nacque l'arcobaleno

DOODLE GOOGLE PER I 50 ANNI DEL Gay PRIDE/ Tutto iniziò nel 1969 a New York : GOOGLE dedica il DOODLE di oggi ai 50 ANNI del Gay PRIDE, 50 ANNI di lotta degli omosessuali in giro per il mondo. iniziò Tutto nel '69…

Celebrating pride/ Google festeggia 50 anni di orgoglio Gay : Celebrating pride: Google festeggia 50 anni di orgoglio gay con un'animazione dedicata del suo logo storico nella giornata del 4 Giugno.

Modena - sfilano i cattolici oltranzisti contro il Gay Pride : Una processione "riparatrice" benedetta dal ministro Fontana stamattina per le vie del centro: preghiere e contestazioni

Fontana e le processioni contro il Gay Pride - Pillon senza vergogna : vota la frase : Il disgustoso post del senatore leghista sulla morte di Vittorio Zucconi, la volgarità di Bagnai, i crocifissi di Salvini, la Meloni 'gattolica, e il ministro legista della Famiglia che sostiene la manifestazione per “riparare allo scandalo e alle blasfemie del pride”. Leggete e bene e scegliete. Che non è facile

Il Gay Pride di Modena verrà purificato da una "processione di riparazione" appoggiata dal ministro Fontana : Qualche carro, ragazzi in festa e bandiere arcobaleno da una parte. Un comitato costituitosi per l’occasione, processioni di purificazione e la benedizione del ministro dall’altra. A Modena, il primo giugno non andrà in scena solo il Gay Pride: chi vi parteciperà si troverà davanti i cattolici conservatori, in piazza contro la manifestazione dei “contro natura”.Nella cittadina emiliana non tutti hanno ...

Gay Pride - “processione riparatrice” a Modena. Il ministro Fontana : “Condivisibile - felice che la facciate” : La processione di riparazione? “Condivisibile”. Il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, tra i promotori del Congresso di Verona, sostiene la manifestazione che si terrà a Modena il 1° giugno, a poche ore dal corteo del Gay Pride. Sarà il primo della città emiliana, patrocinato dalla giunta Pd di Giancarlo Muzzarelli, riconfermato al primo turno per il secondo mandato. Lo dice a Radio Spada – che si definisce ...

Gay Pride - il ministro Fontana sulla “processione riparatrice” a Modena : “Condivisibile - felice che la facciate” : La processione di riparazione? “Condivisibile”. Il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, tra i promotori del Congresso delle Famiglie di Verona, sostiene la manifestazione che si terrà a Modena il 1 giugno, a poche ore dal corteo del Gay Pride. Il primo dell città emiliana, patrocinato dalla giunta a guida Pd di Giancarlo Muzzarelli, riconfermato al primo turno per il secondo mandato. Lo dice a Radio Spada – che si ...

Matteo Salvini - il sindaco Cuttica e l'altra faccia della Lega : "Perché dico sì al Gay Pride ad Alessandria" : Leghista sì, ma contro-tendenza. O perlomeno, Gianfranco Cuttica è molto libero altrettanto anti-conformista. Il sindaco di Alessandria, non ha paura di fronteggiare le rimostranze di molti suoi elettori e compagni di partito concedendo il patrocinio del Comune al Gay Pride locale, con tanto di drag