Francia,tempesta:morti tre soccorritori

Tredella Società nazionale francese per i salvataggi in mare (Snsm) sonoieri in, a Sables-d'Olonne, al largo della costa atlantica, quando la loro motovedetta si è rovesciata durante una violenta, mentre tentavano di portare aiuto ad un peschereccio in difficoltà. Un uomo sul peschereccio risulta disperso ma forse non era solo. Lo riferiscono i media francesi. La'Miguel' si è abbattuta sulla costa della Vandea con onde di venti mentri e venti a 130 km orari.(Di sabato 8 giugno 2019)