Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp del Canada | Ferrari davanti a tutti a Montreal TEMPI

Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp del Canada : [TEMPI] : Ancora una doppietta Ferrari a Montreal: Vettel al comando al termine delle terze prove libere del Gp delCanada I piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi, per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Canada in vista delle qualifiche di questa sera. La Ferrari si conferma più veloce, dopo la doppietta di ieri nelle Fp2, e piazza Vettel e Leclerc rispettivamente in prima e seconda posizione: il tedesco del Cavallino ...

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Montecarlo : Leclerc primo ma ‘sotto investigazione’ - Vettel contro le barriere! [TEMPI] : Ferrari protagonista delle Fp3 di Montecarlo: Vettel finisce contro le barriere, Leclerc chiude primo ma finisce sotto investigazione per non aver rispettato la safety car. Mercedes subito dietro al monegasco Il sabato di Monaco si apre nel segno della Ferrari, nel bene e nel male. Nel corso delle Fp3 appena Terminate sul circuito di Montecarlo, i due piloti della scuderia di Maranello hanno avuto destini differenti: Sebastian Vettel è ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : Mercedes di un altro pianeta - gap abissale con la Ferrari [TEMPI] : Le due Mercedes dominano la seconda sessione di prove libere, comandando il gruppo con Hamilton davanti a Bottas di 81 millesimi. Terza la Ferrari di Vettel, staccato di sette decimi dalla vetta La Mercedes domina a Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monaco, lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Davanti a tutti si piazza, come ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Hamilton sprinta davanti a Verstappen - Ferrari in ritardo [TEMPI] : Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, dietro di lui si piazzano Max Verstappen e Bottas Lewis Hamilton comincia alla grande il week-end di Montecarlo, piazzandosi davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere. Tra le stradine del Principato di Monaco, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:12.106, precedendo di soli 59 millesimi la Red Bull di Max ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...