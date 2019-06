ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Quattroantichi, dal valore complessivo di 70mila euro, sono stati sequestrati a Roberto, ex presidente della Regione Lombardia. Quella segnalata dal Corriere della Sera, è l’ultima confisca seguita alla condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo San Raffaele-Maugeri. Il suo legale, Mario Brusa, ha consegnato ialla Guardia di Finanza, dopo gli agenti avevano già eseguito una serie di confische a carico di tutti gli imputati condannati nel processo. Tre delle tele erano state acquistate tra il 2010 e il 2012 da Norberto Achille, allora presidente delle Ferrovie Nord, utilizzando carte di credito dell’ente. Achille, che ha patteggiato due anni di reclusione per le spese pazze, aveva regalato poi i. La quarta tela è invece un dono del 2009 fatto da Giuseppe Grossi, che fu coinvolto nell’inchiesta sull’inquinamento ...

Cascavel47 : Formigoni, confiscati 4 quadri. Il capitolo del “Disobbediente” sui dipinti regalati dal presidente di Ferrovie Nor… - stefaniabarone : La vera storia dei quadri confiscati a Formigoni: doni per ingraziarsi il Celeste pagati da noi - romi_andrio : RT @BI_Italia: Le tele erano state comprate dall’ex presidente di Ferrovie Nord Milano con soldi pubblici e regalate a Formigoni per Natale… -