Fognini nella Top10 è l’orgoglio del tennis azzurro

Tennis : Roland Garros. Fabio Fognini è nella top ten Mondiale : Fabio Fognini e' nella top ten Mondiale. L'azzurro, che nella classifica live era al decimo posto, poteva essere insidiato solo da Stanislas Wawrinka

Storico Fognini - riporta un tennista italiano nella top ten Atp dopo 40 anni : Fabio Fognini dovrà quantomeno offrire una cena a Roger Federer. Grazie alla vittoria dello svizzero nel derby contro Wawrinka nei quarti di finale del Roland Garros, il tennista italiano lunedì entrerà nella top ten del ranking Atp, diventando il 10° al mondo. Battute a parte, un risultato ampiamente meritato dal classe 1987 ligure che permette al tennis italiano di vantare un proprio portacolori nei primi 10 giocatori della classifica dopo 40 ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini entra nella top10 41 anni dopo Barazzutti! Decisiva la vittoria di Federer su Wawrinka! : Quasi 41 anni dopo Corrado Barazzutti, che fu numero 7 del mondo il 21 agosto 1978, da lunedì prossimo, 10 giugno 2019, un altro azzurro del tennis farà il suo ingresso nella top 10 del ranking ATP: si tratta di Fabio Fognini che, grazie all’eliminazione di Stan Wawrinka nei quarti del Roland Garros, è certo di essere il nuovo numero 10 del mondo. L’azzurro ha confermato il turno raggiunto nella scorsa edizione dello Slam parigino, ...

Traguardo storico per Fognini : è il terzo italiano ad entrare nella top 10 : Fabio Fognini nella storia: è il terzo azzurro ad entrare nella top ten del ranking mondiale ATP dell’era Open Fabio Fognini avrà guardato sicuramente con molta attenzione la sfida di questo pomeriggio tra Wawrinka e Federer valida per i quarti di finale del Roland Garros. Alla fine, a spuntarla è stato Re Roger, che ha mandato al tappeto il suo connazionale nel derby svizzero, in quattro set, staccando il pass per la semifinale ...

Roland Garros 2019 : gli esordi di Alexander Zverev e di Naomi Osaka e lo stuzzicante derby tra Seppi e Fognini nella terza giornata : La terza giornata del Roland Garros è pronta ad andare in scena sulla terra rossa di Parigi. Sul Centrale “Philippe Chatrier“, Alexander Zverev, testa di serie n.5, andrà in cerca di una sua identità contro l’australiano John Millman. Il teutonico, dopo essere stato eliminato al secondo turno negli Internazionali d’Italia dal nostro Matteo Berrettini, si è in parte riscattato aggiudicandosi l’ATP di Ginevra e ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : nella 4a giornata debuttano Federer - Nadal e Djokovic. Ci sono Fognini - Sinner e Cecchinato. Incombe la pioggia : Il programma della quarta giornata degli Internazionali d’Italia è davvero ricchissimo, e non potrebbe essere altrimenti: debuttano, nel giro di poche ore, tutti e tre i grandi big del tennis mondiale: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Lo svizzero torna al Foro Italico dopo tre anni, e comincia la caccia a un torneo ancora mai vinto contro il portoghese Joao Sousa, che dopo una gran battaglia ha superato ieri l’americano ...

Masters1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini n.11 del mondo. Entrerà nella top10 se…tutte le possibili combinazioni : Fabio Fognini non si ferma più e continua a collezionare vittorie su vittorie che gli stanno permettendo di scalare vertiginosamente la classifica mondiale: con il successo odierno sull’australiano John Millman il ligure ha raggiunto virtualmente l’undicesima posizione della graduatoria, ovvero il suo miglior piazzamento in carriera. La situazione è però ancora in divenire, dato che in quella zona del ranking sono ancora in gioco nel ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Fognini nella storia : è l’italiano ad aver incassato di più in premi : Fabio Fognini è nella storia. Il numero 1 del tennis italiano, vincendo il torneo di Montecarlo, è diventato il primo azzurro a trionfare nella finale di un Masters 1000. L’ultimo italiano vittorioso sulla terra rossa monegasca fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l’ultimo finalista del torneo era stato l’allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977. […] L'articolo Fognini nella storia: è l’italiano ad aver ...

Tennis. La vittoria di Montecarlo vale a Fognini la scalata nella classifica ATP : La grande vittoria di Montecarlo vale al tennista armese Fabio Fognini la scalata nella classifica ATP. La racchetta di Arma di Taggia torna ad essere il primo azzurro al mondo e si regala la posizione numero 12, a ridosso della Top Ten. E' proprio questo ora l'obiettivo di Fabio che cercherà di incrementare il proprio bottino dai prossimi grandi impegni sulla terra ...

Fabio Fognini entra nella storia - video della vittoria - - Magazine Pragma : ... non mi riconoscevo nella lotta: sono arrivato qua senza alcun desiderio, se non quello di ritrovarmi e, alla fine, ho ritrovato me stesso' , ha aggiunto Fognini, parlando ai microfoni di Sky Sport. '...

Fognini nella storia - vince torneo Montecarlo : 'Vittoria fantastica - la dedico a mia madre' - : Per me questo è uno dei tornei più belli del mondo e dedico questo successo a mia madre che domani compie gli anni. Un ringraziamento speciale per i fisioterapisti che questa settimana mi hanno ...

Fognini nella storia - vince torneo Montecarlo : “Vittoria fantastica - la dedico a mia madre” : Fabio Fognini e' nella storia. Il tennista ligure tocca il cielo con un dito e si regala una Pasqua da incorniciare. A Montecarlo conquista il nono trofeo in carriera, il più prestigioso, e diventa il primo azzurro a vincere un Masters 1000 (la categoria di tornei secondi solo agli Slam nata nel 1990). In più diventa il primo italiano a trionfare nel principato 51 anni dopo Nicola Pietrangeli, che nel 1968 conquistò il suo terzo trofeo (nel 1961 ...

Tennis - Montecarlo : Fognini è nella storia - battuto Lajovic in due set. "Straordinario" : Impresa storica del ligure, primo italiano di sempre a vincere un Masters 1000. E adesso è a un passo dalla top 10