Flirt in palestra | cosa fare per sedurlo

(Di sabato 8 giugno 2019) Se la minaccia dell’imminente prova costume non è abbastanza per farvi trovare la giusta motivazione per impegnarvi ine avete bisogno di qualdi più stimolante per superare la vostra pigrizia, ecco qualch dritta. Certo, ora magari associate laa noiose e faticose sessioni di fitness, ma le statistiche dicono che le palestre non sono solo luoghi di relax, o di “tortura” ( a seconda del vostro grado di allenamento), ma sono anche un luogo in cui è più facile conoscere gente enuove amicizie. E, nella possibilità di conoscere gente nuova è inclusa quella diare con tipi attraenti e ben disposti. Una ricerca dell’Università di Padova infatti, ha dimostrato scientificamente che nei luoghi in cui si fa sport le persone sono più ricettive e più disposte all’attrazione fisica. Saranno le endorfine, i muscoli scoperti o fasciati da indumenti ...