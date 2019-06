FIFA 20 avrà una modalità in stile Fifa Street chiamata Volta Football

FIFA 20 avrà una modalità FIFA Street chiamata Volta Football : EA Sports ha annunciato Volta Footbal per Fifa 20, riporta Eurogamer.net.Una grande novità arriva per l'annuale iterazione calcistica di EA, si tratta di una modalità Fifa Street per il gioco, e consentirà al giocatore di fare partite 3v3 in modalità Rush (ovvero senza portieri), ma anche in 4v4, 5v5 e Professional Futsal.Per quanto riguarda i campi da gioco, avremo a disposizione arene di diverse dimensioni e ambienti con e senza pareti, tra ...