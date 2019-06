Festival di Yulin | in Cina torna il crudele massacro di cani | torturati e trucidati senza

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Nella metropoli cinese di(nella provincia cinese del Guanxi) si celebra ogni anno, in occasione del solstizio d’estate, il Dog Meat: la città si trasforma per 3 giorni in un vero e proprio macello a cielo aperto e vengono uccisipietà migliaia didi provenienza ignota, che poi vengono cuti seguendo varie ricette, e mangiati nel corso della giornata. Oltre alle crudeltà a cui vengono sottoposti, gli animali vengono macellatialcun controllo sanitario: vengononelle maniere più crudeli, bolliti vivi, scuoiati mentre ancora respirano, picchiati a morte per renderne la carne più morbida e per procurare scariche di adrenalina che, secondo barbare credenze, servirebbe a potenziare l’energia sessuale di chi la consuma. Anche se mangiare carne di cane inè completamente legale, la legge prevede una quarantena in laboratorio prima della ...

FedericaTrombe3 : RT @Ninfearosa: Petizione: nessun festival Yulin nel 2019 - Syrio68 : RT @fattukk: Dom: stop festival de Yulin - Firma la petizione! - a_den2017 : PRIMA O POI LA CINA DIVRÀ RENDERSI CONTO CHE TUTTO IL MONDO CONDANNA QUESTE PRATICHE CRUDELI! Dom: stop festival de… -