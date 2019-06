Fedez si diverte al massimo con gli amici | Meno male che mia moglie non c' è

ilgiornale

(Di sabato 8 giugno 2019) Anna Rossisia Los Angeles nell'attesa che arrivi anche la. Ma una serata un po' movimentata potrebbe far infuriare la influencersi trova a Los Angeles con Leone. Chiara Ferragni, invece, ha dovuto rimanere in Italia per alcuni impegni lavorativi, ma tra qualche ora anche lei partirà alla volta degli Usa. In questi giorni, padre e figlio si sono divertiti insieme, fra parchi privati e pubblici. Tanto da documentare il tutto sui social con tanto di polemica: "Bah, sappiate che a Los Angels ci sono parchi a pagamento". Ma la lasciato da parte l'ottimo lavoro di padre (e le polemiche),si è divertito (di sera) con alcuni suoi. E proprio il divertimento delle ultime ore potrebbe far storcere il naso allaChiara. Il rapper, infatti, ha mostrato sui social di trovarsi in un locale con alcuni, un locale che loro conoscono bene e ...

Italia_Notizie : Fedez si diverte con gli amici: 'Meno male che mia moglie non c'è' - GIGUG1N : chiara ferragni e fedez sono due genitori stupendi. al di lá dei soldi. creano sempre un'atmosfera positiva in casa… - giulia71777226 : @Maly20122 @BillboardItalia @SkyUno @Fedez Appunto si sta godendo la moglie e il figlio,si è allontanato da Milano,… -