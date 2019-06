Europei Basket femminile 2019 – Italia ok in amichevole | le azzurre superano il Belgio e

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) L’supera ilnel terzo impegnoin preparazione di EuroWomen: le ragazze di Marco Crespi aspettano la vincente di Spagna-Russia Nel terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroWomen(27 giugno-7 luglio), a Saragozza l’ha sconfitto il(Bronzo all’Europeo 2017, quarto al Mondiale 2018) col punteggio di 60-49. Le migliori marcatrici, con 14 punti, sono state Elisa Penna e Sabrina Cinili (per lei career high in Nazionale): in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 12. Domani letornano in campo alle ore 20.30 per giocare la finale contro la vincente di Spagna-Russia (diretta sulla pagina Facebook Ital). Così Coach Crespi a fine gara. “Il nostro obiettivo è giocare partite, non amichevoli. Lo abbiamo fatto. Da dimenticare i due inizi di primo e terzo quarto, ...

