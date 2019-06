Esteban AS | ' Guardiola lo vedo sempre più vicino alla Juve'

Manuel Esteban (AS) : 'Ogni giorno Guardiola si avvicina alla Juventus' : Sono passate praticamente tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ma ancora non si conosce il nome del suo successore. Come ha detto qualche giorno fa, Fabio Paratici probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo. La Juve deve scegliere con calma il nuovo tecnico e al momento si alternano diverse voci sui sostituti di Allegri. In particolare ci sono due correnti di pensiero ben distinte: c'è chi indica Maurizio Sarri come ...

Esteban (AS) su Twitter : “Ogni giorno vedo più vicina l’opzione Guardiola alla Juve“ : Manuel Esteban, giornalista spagnolo di AS, ha twittato poco fa riportando in auge la pista di Guardiola alla Juve. In Italia, per stampa e media l’unico allenatore possibile è Maurizio Sarri e solo Momblano continua a portare avanti quella che sembra una sua battaglia personale per Pep in bianconero. Diversa la posizione della stampa straniera a quanto pare, Esteban infatti scrive Ogni giorno vedo più vicino l’opzione che ...