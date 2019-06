Estate e viaggi | superbatteri “souvenir” per 500mila italiani

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Quasivacanzieri– uno su 4 dei circa 2 milioni che sceglieranno mete esotiche – a finetorneranno a casa con un “souvenir“, un’infezione daresistenti agli antibiotici: lo sottolineano gli esperti del Gisa, Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica, in occasione del convegno “Antimicrobial Stewardship Toscana” in programma a Pisa il 12 giugno. Il rischio di sviluppare malattie difficili da curare con i farmaci antibatterici standard, avvertono, è particolarmente alto per gli under 30. ‘Globetrotter’ che restano lontani anche per mesi, più avventurosi e avvezzi a spingersi negli angoli più remoti del mondo. Secondo i dati più recenti a disposizione degli specialisti del gruppo, il 10% dei 18 milioni diche ogni anno si recano all’estero opta per destinazioni tropicali o ...

