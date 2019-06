Ennio Morricone ha dichiarato che non comporrà più musiche per il cinema

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) "Sono eccitato. Da romano è fantastico stare qui al Colosseo, per me è incredibile. Mi spiace manchino i leoni". Questo ha dettonel corso della consegna del premio Presidio Culturale Italiano, coordinato dall'associazione Cultura Italiae e ricevuto da Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni Culturali. E proprio in questa occasione ha reso noto che smetterà di creare musica per il, tranne che per il regista siciliano Giuseppe Tornatore.: 'Nel lavoro deve essere una felicità esternare i propri pensieri' Il compositore romano ha chiarito che "deve imporre la musica al regista. Se i pensieri non coincidono, bisogna arrivare a un accordo con il cineasta, ma che sia a proprio vantaggio".si è definito triste per il fatto di essere riconosciuto solo per ledei film e non per le messe, i concerti, le sinfonie e le altre composizioni musicali ...

