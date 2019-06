Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 si sono sposati in gran segreto | la Bellarke diventa

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019)e Bobdi The 100 hanno sorpreso tutti stamattina quando hanno annunciato di essere ufficialmente. Uno shock per tutti, dato che nessuno si aspettava una notizia del genere. Insommastati molto bravi a tenere nascosta la loro unione per tutto questo tempo. La coppia di protagonisti della serie distopica è convolata a nozze invenerdì 7 giugno.I due, molto riservati sulla loro vita privata, non si erano mai sbilanciati pubblicamente sulla loro relazione, anche se negli ultimi mesi erano stati avvistati insieme in più di un'occasione. Sui social,e Bob hanno condiviso la notizia con i fan. L'interprete di Clarke in The 100 ha scritto:“Di recente ho sposato il mio migliore amico e la mia anima gemella Bob. Siamo molto felici e stavolta vi chiediamo di restare gentili nei commenti e di rispettare la nostra privacy."Il ...

