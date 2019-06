Elena Sofia Ricci impegnata nella città di Napoli per girare una fiction

Elena Sofia Ricci e il legame speciale con la sorella Elisa : 'È lei la vera artista' : In questa stagione Elena Sofia Ricci ha ottenuto un grande successo con la longeva serie televisiva, prodotta dalla Lux Vide, 'Che Dio ci aiuti' che le ha dato la possibilità di ottenere un riscontro rilevante. Non si può dimenticare che ha vinto il David di Donatello per il ruolo di protagonista femminile nella pellicola cinematografica, diretta dal regista Paolo Sorrentino, 'Loro'. Recentemente l'attrice si è raccontata in un'intervista al ...

Elisa Barucchieri : Chi è la sorella di Elena Sofia Ricci : Il rapporto tra Elisa Barucchieri ed Elena Sofia Ricci è molto forte e intenso. Sono nate dallo stesso papà, ma hanno mamme diverse, e la Ricci ha deciso di conservare il cognome materno. Non sono cresciute insieme: il loro primo incontro risale a poco più di vent’anni fa, ma è stato subito amore. E, come già detto, ad accomunarle, c’è sempre stata la passione per l’arte.-- La storia della sorella di Elena Sofia Ricci nasce a Denver, capitale ...

Elena Sofia Ricci torna in tv con una nuova fiction : tutti i dettagli : Elena Sofia Ricci dopo Che Dio ci aiuti si lancia in un nuovo progetto: sarà la protagonista di Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci è inarrestabile e, dopo i successi raggiunti quest’anno, è pronta a lanciarsi in un’altra avvincente sfida. L’attrice sarà la protagonista di una nuova fiction, Vivi e lascia vivere. La pellicola […] L'articolo Elena Sofia Ricci torna in tv con una nuova fiction: tutti i dettagli proviene ...