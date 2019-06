E3 2019 | Madden NFL 20 si mostra in 20 minuti inediti di gameplay

E3 2019 : la modalità carriera di Madden NFL 20 si mostra in un video : Dopo aver mostrato tutte le novità che saranno disponibili in FIFA 20, gli EA PLAY 2019 hanno visto protagonista il famoso Madden NFL 20 (almeno in America), con uno speciale video dedicato alla modalità carriera dello sportivo di EA.Madden NFL 20 offrirà infatti la possibilità di scalare i vertici della NFL tramite una modalità dedicata, chiamata Face of Franchise: QB1. Il giocatore avrà a disposizione svariate scelte, potrà infatti giocare nei ...