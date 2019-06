Donna uccisa in un appartamento nel Vicentino | due uomini feriti

Vicenza - Donna uccisa a coltellate. Altri due feriti gravi ricoverati d’urgenza : Una donna è stata trovata uccisa con una coltellata e due uomini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza: è accaduto in un’abitazione di Montegaldella, comune nell’area dei Colli Berici. Secondo le prime informazioni le due persone sarebbero ferite in modo grave. Sul posto i carabinieri della stazione di Longare, raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. L'articolo Vicenza, donna uccisa a coltellate. ...

Donna uccisa a coltellate dall'ex in un appartamento nel Vicentino - gravi due uomini : Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Vesopucci a Montegaldella (Vicenza), comune nell'area dei colli Berici. Secondo le prime informazioni una Donna di 43 anni è rimasta...

Stefanina - uccisa in casa a Gianturco : arrestati un romeno e una Donna : Concorso in omicidio e rapina, per questi reati sono stati disposti i fermi a carico di un cittadino rumeno e di una donna accusati di omicidio di Stefanina Fragliasso, uccisa nella propria...

Donna travolta e uccisa : caccia aperta a pirata della strada : Roma – È caccia al pirata della strada che ieri sera a Roma, poco dopo le 22, avrebbe travolto e ucciso una Donna ucraina di 57 anni, senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente e’ avvenuto su via Casilina, all’altezza del civico 1752. Che sia stata un’auto o una moto, per ora e’ impossibile stabilirlo. La Donna infatti e’ stata trovata morta sul marciapiede, nei pressi di un attraversamento pedonale ...

La Donna precipitata da Ponte Sisto è stata uccisa - non è caduta : Ha le ore contate l'uomo che, ripreso da un video, nella notte tra il primo e il 2 maggio ha spinto giù dal parapetto di Ponte Sisto, sul Lungotevere, la ex atleta di origine tunisina Imen Chatboui, ...

Donna sgozzata a Piacenza : fermato il marito - è accusato di averla uccisa : Piacenza - Lei è stata ritrovata in casa, dopo alcuni giorni in cui non si presentava al lavoro, sgozzata. Lui, il marito, si era reso irreperibile fuggendo coi figli piccoli di 2 e 5 anni. ...

Tensione in Venezuela - uccisa una Donna di 27 anni. Guaidò : “Assassini devono pagare” : Resta alta la Tensione in Venezuela. Nelle ultime ore sono morti una donna di ventisette anni e un giovane di ventiquattro. L'autoproclamato presidente Juan Guaidò: "Gli assassini dovranno farsi carico dei loro crimini". A far salite la Tensione anche il botta e risposta tra Washington e Mosca.Continua a leggere

Venezuela - Donna uccisa durante proteste : 6.06 Una donna è rimasta uccisa durante le proteste in corso in Venezuela. Lo ha fatto sapere un'Organizzazione non governativa. La vittima, 27 anni, è stata reggiunta da un proiettile alla testa, nel quartiere di Altamira di Caracas. "Mi impegno a far sì che la sua morte pesi molto su coloro che hanno deciso di sparare su un popolo che vuole essere libero", ha scritto su Twitter l'autoproclamato presidente ad interim, Guaidò, che guida le ...

Fano - dramma sui binari : Donna travolta e uccisa da un treno : dramma alla stazione ferroviaria di Fano, dove una donna è stata travolta e uccisa da un treno. La vittima, ancora non identificata, avrebbe circa quaranta anni. Si è trattato probabilmente di un gesto estremo: la donna avrebbe atteso il convoglio e, nel momento in cui stava arrivando, si sarebbe lanciata sui binari.Continua a leggere

Delitto di Sesto San Giovanni : fermato il figlio della Donna uccisa con un levatorsoli : Svolta nel giallo della morte di Lucia Benedetto, la donna ritrovata priva di vita nel soggiorno della propria abitazione dal marito, lo scorso martedì, a Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano. Dopo nemmeno 24 ore dalla macabra scoperta, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il figlio della donna, Corrado Badagliacca, di 21 anni. Il ragazzo era sparito nel nulla da un giorno. Infatti, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, ...

Milano - Donna uccisa in casa con una coltellata : fermato il figlio 21enne dopo un tentativo di fuga : È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni trovata morta in casa sua con almeno una ferita da taglio alla gola, ieri sera a...