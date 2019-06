DIRETTA Italia Portogallo | risultato finale 3-0 | video tv | in scioltezza! | volley

LIVE Italia-Russia pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : sfida da brividi per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, incontro valido per le semifinali della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il Setterosa ha vinto tutte le gare della fase a ...

LIVE Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri pronti alla battaglia di Atene : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Come vedere in tv e streaming Grecia-Italia – Le dichiarazioni di Roberto Mancini – Le quote dei bookmakers Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grecia-Italia, terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri allenati da Roberto Mancini puntano a restare a punteggio pieno nel Gruppo J, allontanando proprio gli ellenici, ...

LIVE Italia-Portogallo volley - Nations League 2019 in DIRETTA : grande equilibrio nel secondo set : azzurri avanti 16-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 Murooooooooooooooo Russooooooooooooooo 21-19 Nelliiiiiiiiiiiii vincente da zona 4 in parallela 20-19 Muroooooooooo Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-19 Il mano out di Alex da zona 4 19-18 Vincente Giannelli di seconda intenzione 18-18 Non sbaglia Nelli da zona 2 17-18 Out l’attacco di Nelli da seconda linea 17-17 ;Mano out di Alex da zona 4 17-16 La parallela di Nelli da zona 2 16-16 ...

LIVE Italia-Portogallo volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-12. Allunga l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-13 Marco pesta la linea dei tre metri. 19-13 Giannelli per Nelli, diagonale vincente. 18-13 Attacco di Alex. 18-12 Ace di Antonov, time out discrezionale del Portogallo 17-12 Il nastro manda fuori l’attacco di Marco. 16-12 Attacco di Nelli, seconda interruzione tecnica. 15-12 Alex trova il -3. 15-11 Murone di Antonov, gli azzurri sul +4! 14-11 Sassata di Antonov da posto ...

LIVE Italia-Portogallo volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6. Primo set molto equilibrato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-6 Errore al servizio dei portoghesi. Primo time out tecnico. 7-6 Tavares riesce a tenere lì l’Italia. 7-5 Errore in appoggio di Alex. 6-5 Anzani non riesce a tenere una palla apparentemente facile. 6-4 Attacco di Nelli senza muro, gran palla di Giannelli. 5-4 Scambio prolungato, Lorenzo trova il punto. 5-3 Pipe di Antonov, la palla si insacca tra muro e rete. 4-3 Bel mani fuori ...

LIVE Italia-Portogallo volley - Nations League 2019 in DIRETTA : sfida da vincere contro i lusitani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) per affrontare i lusitani in un confronto fondamentale nella corsa verso la qualificazione alla Final Six, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque ...

LIVE Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : orario - canale tv - programma e streaming : Riprende anche per la Nazionale italiana di calcio il discorso relativo alle Qualificazioni agli Europei del 2020. Dopo le prime due vittorie interne è arrivato il momento della prima trasferta per gli azzurri: i ragazzi di Roberto Mancini sono in Grecia, dove questa sera affronteranno la formazione ellenica. Dopo la vittoria al’esordio, per la Grecia è arrivato un pari, con la Bosnia, prossimo avversario dell’Italia. La sfida tra ...

DIRETTA/ Italia Mali U20 - risultato finale 4-2 - video e tv : gioia per Plizzari : Diretta Italia Mali U20 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Tychy ed è valida per i quarti di finale dei Mondiali U20 2019.

DIRETTA/ Italia Mali U20 - risultato finale 4-2 - video e tv : gli azzurri in semifinale : DIRETTA Italia Mali U20 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Tychy ed è valida per i quarti di finale dei Mondiali U20 2019.

RISULTATI MONDIALI U20/ DIRETTA gol live score : Italia in semifinale - trova l'Ucraina : RISULTATI MONDIALI U20: la Diretta gol live score delle partite, valide come quarti di finale per la competizione iridata in categoria, oggi 7 giugno.

Risultati Mondiali U20/ DIRETTA gol live score Ucraina in semifinale. Tra poco Italia : Risultati Mondiali U20: la Diretta gol live score delle partite, valide come quarti di finale per la competizione iridata in categoria, oggi 7 giugno.

LIVE Italia-Mali 2-2 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile non mollano e Camara pareggia ancora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 83′ PINAMONTI!!!! SU RIGORE L’ITALIA TORNA IN VANTAGGIO!!!! 3-2 AZZURRI!!! 82′ Astuto il #9 a farsi rincorrere dal portiere, ma il Var dovrà confermare tutto. 81′ RIGORE! RIGORE ITALIA! Koita atterra Pinamonti in ...

LIVE Italia-Mali 2-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : gli Azzurrini vengono premiati e Pinamonti realizza il raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 67′ Diverse interruzioni ora: cali di ritmo comprensibili dopo l’ottima prima parte azzurra. 64′ L’Italia sta lasciando un po’ di spazio al Mali. 62′ Raddoppio giustissimo: Pinamonti, ricordiamo, parteciperà ...

LIVE Italia-Mali 1-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile sono in 10 uomini ma lottano! Gli Azzurrini devono osare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 19.20 La prima frazione si conclude 1-1 al termine di 45′ pazzi, fatti di emozioni e gol: il Mali, prima domina, poi va in svantaggio con un autogol e restando in 10 uomini. L’Italia non riesce ad affondare il colpo e viene colpita ...