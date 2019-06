DIRETTA BARTY VONDROUSOVA Finale Roland Garros 2019 | focus sulla australiana

Barty-Vondrousova - Finale Roland Garros 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in DIRETTA streaming : Ashleigh Barty e Marketa Vondrousova si affronteranno nella Finale femminile del Roland Garros 2019 che andrà in scena sabato 8 giugno sulla terra rossa di Parigi. L’australiana ha avuto la meglio sulla statunitense Anisimova per 2-1 mentre la ceca ha liquidato la britannica Konta in due rapidi set e così le due tenniste andranno a caccia della conquista del secondo Slam della stagione, per entrambe si tratterebbe di una prima volta ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic e Thiem in semifinale - battuti Zverev e Khachanov. Tra le donne passano Anisimova e Barty : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Barty e Keys ai quarti - Nishikori e Paire al quinto set - Djokovic in vantaggio contro Struff : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...