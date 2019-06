(Di sabato 8 giugno 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, assicura di non averladello striscione durante la manifestazione dei sindacati a Roma. Così come il ministro dell'Interno, Matteo: "Mi occupo di lotta alla, alla camorra, alla droga, ai trafficanti di esseri umani e non faccio guerre agli striscioni".