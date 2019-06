Delusione per il Huawei Mate 20 Pro | cosa non prevede l’aggiornamento 266

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Il20 Pro è uno smartphone con i fioccchi, un top di gamma recentessimo e performante che aspetta di ricevere il meglio per la sua esperienza software con gli aggiornamenti lanciati dal produttore. Eppure l'update 266 appena segnalato in Europa non è affatto quanto in molti si sarebbero aspettati proprio in questi giorni. Come segnalato sul sito di settoreBlog in Europa ha fatto la sua comparsa proprio il firmware con etichetta LYA-L29 9.0.0.266 per modelli no brand dell'ammiraglia. Il firmware include la patch di sicurezza del mese di maggio (sarebbe stato fin troppo utopistico sperare in quella di giugno) ma lache lascia davvero il segno è che l'update è basato su Android 9 Pie si (come poteva essere altrimenti) ma solo su EMUI 9. Per un'ammiraglia del calibro del20 Pro ci si sarebbe attesi già in questo momento EMUI 9.1. Non è un mistero ...

