Damiano Cima e l' esplorazione del Giro d' Italia

Ciclismo - Damiano Cima : “Il trionfo a Santa Maria di Sala è stato un successo di molti - della squadra e di coloro che hanno creduto in me” : La vittoria di Damiano Cima nella diciottesima tappa del Giro d’Italia è stata senza ombra di dubbio una delle giornate più belle della 102^ edizione della Corsa Rosa. Un trionfo che ha lasciato tutti sbigottiti, conquistato per una questione di centimetri, in cui il venticinquenne bresciano ha letteralmente beffato la rimonta del gruppo al termine di una fuga a tre. Santa Maria di Sala è stata la ciliegina sulla torta per l’alfiere ...

Giro d’Italia – Che colpo per la Nippo Vini Fantini - Damiano Cima vince il trofeo Fuga Pinarello : Il corridore italiano è stato premiato con il trofeo Fuga Pinarello in virtù dei 932 km percorsi davanti al gruppo maglia rosa durante il Giro d’Italia n.102 Undici le premiazioni accolte dall’Arena di Verona, tra queste quella emozionante di Damiano Cima che ha virtualmente portato tutto il team sul podio più importante, quello del traguardo finale dell’Arena di Verona. Fabio Ferrari/LaPresse Premiato con il trofeo Fuga Pinarello in virtù ...

Giro d’Italia 2019 : il giorno di gloria di Damiano Cima. La piccola Nippo Fantini che beffa i giganti : Si attendeva una giornata interlocutoria con uno scontato arrivo in volata nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, ma la strada ha ribaltato ancora una volta il pronostico regalando uno dei finali più appassionanti vissuti nell’arco di queste tre settimane. La stanchezza e le poche energie rimaste nelle gambe dei corridori, insieme all’ennesimo errore di valutazione del gruppo principale, hanno premiato il coraggio ...

Giro d'Italia - Damiano Cima beffa i velocisti nella diciottesima tappa : Doveva essere l’ultima sfida tra i velocisti ed invece nella tappa di Santa Maria di Sala, la diciottesima del Giro d’Italia, l’ha spuntata uno dei coraggiosi fuggitivi partiti all’attacco nelle fasi iniziali. A vincere è stato Damiano Cima, 25enne bresciano della Nippo Fantini, uno dei corridori più presenti nelle fughe da lontano in queste tre settimane di corsa. Il finale della corsa è stato palpitante: Cima è stato l’unico dei tre fuggitivi ...

Damiano Cima è una resistenza vincente alla volontà del gruppo : Damiano Cima ha vinto la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2019, la Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 chilometri. L'italiano della Nippo-Vini Fantini, in fuga dal mattino con Mirco Maestri e Nico Denz, è riuscito a resistere al ritorno del gruppo e a precedere Pascal Ackermann e Simone Consonni.

Damiano Cima ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia : Il ciclista bresciano Damiano Cima ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, 222 chilometri da Valdaora a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Era l’ultima tappa buona per i velocisti, quasi tutta in discesa dalle

Giro d’Italia 2019 - risultato diciottesima tappa : straordinaria vittoria di Damiano Cima - che resiste al rientro del gruppo. Secondo Pascal Ackermann : Epilogo incredibile nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019. A Santa Maria di Sala trionfa in modo straordinario Damiano Cima, che riesce a resistere al rientro del gruppo, e precede sul traguardo i velocisti. Il 25enne della Nippo Vini Fantini Faizanè era andato in fuga nella prima parte della corsa, insieme a Denz e Maestri e con una volata fenomenale è riuscito a precedere di pochi metri i velocisti del gruppo, con Pascal ...