Dagli zombie alle lucciole | divertimento per tutti i gusti nel weekend a Napoli

ilmattino

(Di sabato 8 giugno 2019) Questa sera, con appuntamentoore 19, alla Lega Navale Italiana Sezione(al Molosiglio), c?è un importante appuntamento con chiunque abbia la possibilità di...

Napoliflash24 : Napoli invasa dagli zombie... - - ilmondodisuk : La parata/Napoli invasa dagli zombie: i nipotini di Frankenstein a zonzo per la città, partendo da via Toledo… - marobe997 : RT @chiossimanuela2: E queste si che sono politiche. Quando i normali non ti votano piu' ....ci buttiamo sui diritti civili degli zombie.… -