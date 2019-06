Da Mediaset a Fiat-Chrysler | perché l’Olanda è il paradiso delle holding

ilsole24ore

(Di sabato 8 giugno 2019) Se hai unae cerchi un luogo dove installarla, questo è il posto giusto.Amsterdam è ormai un palcoscenico con una forza di attrattività spaventosa. Non è soltanto il Fisco, praticamente inesistente per ledi partecipazioni (si veda la tabella con il confronto tra Italia e Olanda), ad attirare uomini e capitali. C'è anche la flessibilità della governance societaria, con il voto plurimo nelle assemblee degli azionisti....

AnnaStramigioli : #coffeebreakla7 #coffeebreak ci racconti Mulè: Mediaset va in Olanda? Un altro che si dà alla fuga dopo averci port… - ucciolone : RT @fasulo_antonio: Pure #Berlusconi scappa all'estero. #Mediaset trasloca ad Amsterdam come la #Fiat respinta dai francesi della Renault.… - beppebottero : #Berlusconi voleva imitare #Agnelli: la #FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino non esiste più, ma #FCA da tempo… -