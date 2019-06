Guida tv Sabato 8 giugno Cosa c’è in tv questa sera : l’omaggio a Corrado contro l’Italia : Programmi tv di Sabato 8 giugno – cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Grecia – Italia Qual. Europei 2020Rai 2 ore 21:05 Ragazze di zucchero + Bull 3×10 1a Tv Rai 3 21:25 Ogni cosa è illuminataCanale 5 ore 21:10 La Corrida Omaggio a CorradoRete 4 ore 21:30 Il Segreto + Una vitaItalia 1 ore 21:10 17 again – ritorno al liceoLa7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie-Laurance in defaillanceTv8 ore 21:30 Bride ...

Cosa c’è stasera in tv : Un omaggio a Pippo Baudo, Charlize Theron che fa la spia e Benicio del Toro che fa Pablo Escobar, più i soliti programmi del venerdì

Nissan - Cosa c’è dietro al grande rifiuto che entrerà nella storia del Giappone : Moltiplicando il numero di addendi, il risultato non cambia. Quello che non può succedere nella matematica spicciola è diventato un alto ragionamento di politica industriale sulla sponda più silenziosa e corteggiata della fusione Renault-Fca. Nissan ha parlato poco il 27 maggio, giorno della grande proposta di Torino a Parigi: si è detta interessata ad incontrare John Elkann come effettivamente ha incontrato il ceo francese Jean-Dominique ...

Cosa c’è stasera in TV : Un film di Scorsese, un altro di Spielberg, la semifinale di Nations League (calcio) e i programmi di "approfondimento politico" del giovedì

Cosa c’è stasera in TV : "Troy", "Revenant", il nuovo programma di Enrico Lucci e i Seat Music Award, i premi della musica italiana

The voice - vince Carmen. Ma sul palco non c’è : Cosa è successo : Ha sbaragliato la concorrenza e alla fine ha vinto lei. Carmen Pierri a soli 16 anni è la vincitrice di ‘The voice of Italy 2019’. Con il suo inedito ‘Verso il mare’, la cantante, guidata da Gigi D’Alessio, ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Carmen, in quanto minorenne, non ha potuto festeggiare la vittoria sul palco perché ...

Cosa c’è nel decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

Cosa c’è stasera in TV : "Godzilla", "Mediterraneo", la finale di "The Voice of Italy", una commedia italiana e i soliti programmi del martedì

Salvini - ‘migranti malati di tubercolosi e scabbia’. Cosa c’è di falso e di vero : La scabbia, la tubercolosi (TB) possono farci veramente paura, oggi nel XXI secolo? Qualcuno grida: “dagli all’untore!” come scriveva con celata ironia nei primi decenni dell’ottocento, Don Lisander, nel rievocare un’epoca lontana e tramontata definitivamente anche per lui. Può fare paura la scabbia allora? E corro il rischio di contrarla al giorno d’oggi, io cittadino della Repubblica italiana? E la TB, è veramente uno spauracchio, o solamente ...

Indennità disoccupazione Naspi - Cosa c’è da sapere : Regione Lombardia, come divulgato anche dai vari Usp territoriali, ha specificato pochi giorni fa le istruzioni che il personale scolastico assunto a tempo determinato dovrà seguire per poter richiedere l’Indennità di disoccupazione Naspi. Si tratta comunque di adempimenti sostanzialmente comuni a tutte le regioni d’Italia. Va ricordato, come già noto da alcuni mesi, che la Naspi è compatibile col reddito di cittadinanza, e dunque quest’ultimo ...

Cosa c’è stasera in TV : Se volete essere sicuri di vedere un bel film, stasera, probabilmente dovrete cercarlo nei servizi di streaming, oppure dovete avere Sky (dove danno The Truman Show). Nei canali in chiaro la scelta non è fantastica, con una eccezione: Apes Revolution, ma

Cosa c’è stasera in TV : La finale della Champions League, un programma d'inchiesta sul disagio psichico in Italia e molti film

Cosa c’è da sapere su The Last Watch - il documentario sull’ultima stagione di Game of Thrones : Non è facile dire addio a un fenomeno globale come Game of Thrones, anche al netto di alcuni rimpianti. Per fortuna, Hbo ha scelto di aiutare i fan nella dura fase del distacco con The Last Watch, un lungo documentario sul making of dell’ottava stagione, che andrà in onda per l’Italia su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21:15 e in streaming su Now.tv. http://www.youtube.com/Watch?v=3Vs5wYHyANs A girarlo è stata la regista Jeanie ...

Vietti (ex Csm) ci spiega Cosa c’è in ballo a Roma nella guerra tra pm : Roma. Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm Roman