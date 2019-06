Corrado e basta Vent' anni senza il conduttore che chiamavamo per nome

blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) Per Totò era lo Scognomato. Per gli italiani era semplicemente, con quel Mantoni aggiuntivo che non faceva altro che disorientare il pubblico. E così accaddefa, quando annunciarono cheMantoni se n’era andato. “Ma chi?”, fu la reazione istintiva di tutti. “Il papà della Corrida”. Solo in quel momento capimmo e realizzammo.L’8 giugno 1999ci lasciava e assieme a lui se ne andava e un modo unico e forse irripetibile di fare televisione. “Tu piaci molto, hai un indice di gradimento molto alto. Il segreto di questo successo è che fai il finto tonto. Alla gente piace più scoprire che essere aggrediti, così ha simpatia e tenerezza per il poveraccio. Tu sei un poveraccio”. Alberto Sordi lo prese in giro durante una storica puntata di Canzonissima.come al solito stette allo scherzo, consapevole della sua reale forza e dei veri motivi del suo ...

