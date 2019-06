Come è andato il Gay Pride a Roma

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo delPride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #Pride è partito. pic.twitter.com/329MIVEuc4 — Gaypost.it (@gaypostit) 8 giugno 2019 Le note di una serie di canzoni di Madonna, artista da sempre attiva in queste battaglie, hanno accompagnato l'avvio del corteo. In testa lo striscione del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che organizza la manifestazione, con la scritta 'La nostra storia le nostre lotte'. Per le vie dimolte mani colorate di rosso si sono alzate al cielo "contro omofobia e ...

davidealgebris : 6 riunioni dei ministri degli interni in Europa e Salvini non ci e' mai andato. 100% assenteismo. Lui pensa che big… - ivanscalfarotto : Ho scritto il mio primo pezzo per @ilpost tre giorni giorni dopo che era nato, nove anni fa, e da allora non sono p… - Capezzone : +++Ieri a ??#StaseraItalia ?@StaseraItalia? (grazie per l’invito!)+++ CLIPPINO 3 Un doveroso invito ?? a Boldrin, gi… -