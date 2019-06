Citycar - Le piccole in vendita in Italia nel 2019 FOTO GALLERY

quattroruote

(Di sabato 8 giugno 2019) Molto apprezzate nel nostro paese, leconsentono parcheggi e manovre in spazi molto ristretti e, in genere, hanno bassi costi di gestione. Del resto, le segmento A hanno una massa piuttosto contenuta e sono disponibili anche a metano o a Gpl, se non addirittura con un powertrain elettrico, come la Skoda Citigo iV, appena annunciata. Ma non cercatele a gasolio: a causa delluscita dai listini delle versioni 1.3 Multijet delle Fiat Panda e 500 non troverete più versioni diesel tra i modelli inin, che abbiamo raccolto nella nostra galleria di immagini.