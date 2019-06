Ciclismo | Elia Viviani | ‘Mi sono ammazzato al pensiero del declassamento’

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il Ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro - Elia Viviani omaggia il Ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...

Ciclismo - Giro d'Italia : Elia Viviani al via con una maglia speciale tricolore : BOLOGNA - ' La maglia tricolore è la ragione principale per cui voglio essere al Giro, perché voglio rispettare il Ciclismo italiano e ripetere i successi dell'anno scorso '. Così Elia Viviani , uno ...

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro Ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...