Ciclismo | Damiano Cima | “Il trionfo a Santa Maria di Sala è stato un successo di molti

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) La vittoria dinella diciottesima tappa del Giro d’Italia è stata senza ombra di dubbio una delle giornate più belle della 102^ edizione della Corsa Rosa. Unche ha lasciato tutti sbigottiti, conquiper una questione di centimetri, in cui il venticinquenne bresciano ha letteralmente beffato la rimonta del gruppo al termine di una fuga a tre.diè stata la ciliegina sulla torta per l’alfiere della Nippo-Vini Fantini, premiato anche con il “Trofeo Fuga Pinarello” dopo aver percorso in tutte e tre le settimane del Giro la bellezza di 932 km in avanscoperta. Un debutto perfetto per, un ragazzo dedito al sacrificio per la sua squadra, sempre attento nel rispettare i propri doveri; ma che alla fine, dopo tanto impegno e fatica, è riuscito a regalarsi quella che è stata, finora, la vittoria più bella della sua giovane ...

Sp_Ciclismo : ?? MAGLIA AZZURRA ?? GIULIO CICCONE - 267p. ?? Fausto Masnada - 115p. ?? Damiano Caruso - 86p. 4º Richard Carapaz -… - Sp_Ciclismo : ?? MAGLIA CICLAMINO ?? PASCAL ACKERMANN - 226p. ?? Arnaud Démare - 213p. ?? Damiano Cima - 104p. 4º Fausto Masnada -… - beniamin42 : @DCunego Ormai Damiano questo è un ciclismo privo di coraggio!! Solo tatticismi e radioline!! -